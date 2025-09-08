Suscribete a
Entrevista
Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Cae el Gobierno francés tras no superar la moción de confianza

Perdigones de plata

Larga duración

Las comidas de trabajo de larga duración son otro timo de los tiempos modernos

El valor

Mamarrachismo viejuno

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Ahora que nadie escribe cartas, de vez en cuando salta la liebre y alguien nos regala una «carta abierta» que enternece porque proyecta una necesidad epistolar ajena a la época actual. Maribel Vilaplana comió con el 'president' Mazón aquel terrible día que nunca olvidaremos. La riada mataba mientras él atendía otros asuntos junto a una periodista ... que tuvo la mala suerte de yacer ahí, justo ahí. Lo que de verdad me asombra viene cuando descubrimos que estuvieron hasta las 18.30 o las 18.45. Largarse de almuerzo y terminar a esas horas preñadas de hostilidad vespertina aplasta mi débil carcasa. Qué horror. A esa hora inhóspita ni vas ni vienes. Te arrebatan todo lo que podrías hacer esa tarde porque sales atolondrado. ¿Es de día o de noche, dónde estoy, quién soy? Sufres ese horario tonto que no sirve para nada, como mucho para ir al gimnasio, pero a ver quien encauza sus pasos hasta el territorio de las mancuernas tras una comilona y una charla tan extensa como el instrumento laboral de aquel Rocco Siffredi.

