LA TOURNEÉ DE DIOS

Quiero mi vieja y mi cerdo (1ª parte)

Esa vieja friendo huevos que pintó Velázquez es el alma de la cocina española antes de las vitrocerámicas

La taberna del fin del mundo

Espías y sábanas

María José Solano

María José Solano

Exijo la devolución inmediata de dos tesoros patrios injustamente 'secuestrados' por la pérfida Albión: La 'Vieja friendo huevos' y el 'Jabalí de Riotinto'. Que sí, que ya sé que estamos en plena fiebre de las devoluciones históricas: que si los mármoles del Partenón, que si ... las monedas de los pecios españoles, que si el perdón a Hernán Cortés por aquello de conquistar el «Nuevo Mundo» con espada, catedrales y gramática. Pues yo, desde esta tribuna de viajes, exijo el viaje de vuelta de mi vieja y mi cerdo. Y sin aduanas.

