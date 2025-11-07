Suscribete a
ABC Premium

tiempo recobrado

La verdad y la apariencia

Hay quienes argumentan que el fin justifica los medios, por lo que García Ortiz estaba legitimado para vulnerar un secreto que tenía que custodiar

Cuando las apariencias no engañan

Aquel viaje a Lisboa

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Inmanuel Kant escribió que la apariencia no es un engaño ni una ilusión de los sentidos. Es la única forma posible en la que los seres humanos pueden percibir la realidad. El filósofo no negaba la existencia de una verdad empírica, pero concluía que ... el entendimiento sólo puede operar a partir de una percepción de los sentidos sin la posibilidad de captar la esencia de las cosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app