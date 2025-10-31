Suscribete a
El misterio de la fe

Pedro García Cuartango

Ha muerto Andrés Gallego, misionero nacido en Lorca que predicó el Evangelio durante cinco décadas en Perú. Fue párroco de un barrio de Lima, profesor de teología y director del Instituto de Pastoral Andina. Volcado en el amor al prójimo, austero y comprometido, nos dejó ... para siempre el pasado lunes. No he conocido a otra persona más coherente con sus ideas que este sacerdote, cuyo legado seguirá vivo entre quienes le conocieron.

