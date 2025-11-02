Suscribete a
LA TOURNEÉ DE DIOS

¡Por Tutatis!

El poder tiembla ante quien no se toma en serio su autoridad

Irene Adler soy yo (y en Jerez, nada menos)

El duque, la pólvora y el betún

María José Solano

María José Solano

Leyendo 'Asterix en Lusitania', la última aventura gala, he caído en la cuenta de que Uderzo y Goscinny, sus creadores originales, no sólo inventaron una aldea, sino que dibujaron el mapa moral de Europa. Una pequeña comunidad irreductible rodeada de un vasto imperio de ... idiotas, donde todavía quedaba espacio para la ternura, el sarcasmo y la decencia. Pero lo que pocos dicen –¡por Tutatis!– es que esa aldea la gobiernan las mujeres.

