TRIBUNA ABIERTA

La Constitución y los ayuntamientos

La Constitución es un compromiso generacional que garantiza convivencia, igualdad y derechos

María José García-Pelayo

Cada 6 de diciembre celebramos la Constitución, el marco de convivencia que garantiza nuestros derechos, articula nuestras instituciones y asegura la igualdad de todos los ciudadanos. Una fecha que recuerda que la Carta Magna es una estructura viva.

En esa arquitectura institucional, los ayuntamientos desempeñan ... un papel decisivo: la primera puerta del Estado. Cuando un ciudadano reclama un servicio básico, quien responde no es la administración de los debates parlamentarios, sino su ayuntamiento. En esa cercanía, los principios constitucionales se vuelven cotidianos y la igualdad se mide en servicios reales. Por eso, el municipalismo es un pilar esencial del Estado social y democrático de derecho. Una proximidad que no siempre recibe el reconocimiento institucional que merece. Los ayuntamientos gestionan servicios esenciales con marcos normativos diseñados en otro tiempo: la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y el sistema de financiación municipal, de 2002. Pero los municipios afrontan retos de hoy: dificultad de acceso a la vivienda o la transición ecológica. La brecha entre las necesidades de los vecinos y los medios disponibles no puede seguir creciendo.

