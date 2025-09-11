Suscribete a
El cuarto propio de la mujer del presidente

Al contrario de lo que promulgaba Woolf, el cuarto de Begoña Gómez no es un cuarto propio. Es público

Adiós 'fake news'; hola 'fake persons'

Leer no te hace más rico

María José Fuenteálamo

¿Qué tendrá que ver Begoña Gómez con el icónico ensayo sobre mujeres y libros de Virginia Woolf? Mucho. Ese cuarto propio en Moncloa lo pagamos todos. La habitación, la casa, la asesora y la wifi. No estamos aquí para discutir que Gómez no disfrute ... de tales servicios. Sí para que no se le olvide que, al contrario de lo que promulgaba Woolf, el suyo no es un cuarto propio. Es público. Esta cuestión, la de lo privado y lo público, es clave ahora que el juez ha pedido sus correos. Consideraremos vulneración de nuestras comunicaciones que se investiguen nuestros mails. Porque son privados. Pero, ¿si el mail es de Moncloa? ¿No se trata de una especie de correo oficial? Otra cosa es Gmail.

