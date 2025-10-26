Suscribete a
ABC Premium

LA TERCERA

Felipe VI, el Rey de todos

«Estabilidad, equilibrio y armonía necesarios para que la clase política en general y el resto de los ciudadanos en particular puedan resolver los problemas de convivencia, siendo receptivos a los continuos llamamientos al entendimiento y la concordia del Rey»

Otras Terceras

Felipe VI, el Rey de todos
CARBAJO&ROJO

Manuel Pizarro Moreno

Vivimos tiempos crispados y broncos, de una acusada radicalización, no solo ideológica sino también en las formas y maneras de relacionarnos. Lo vemos a diario en el Congreso de los Diputados pero también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lamentablemente, la ... ilógica de bloques ha contaminado la vida política y los ambientes más dispares. La polarización señala a las personas y les asigna etiquetas colocándolas injustamente en el lado «bueno» o «malo», «correcto» o «incorrecto» de la Historia. Hasta los jueces reciben la impúdica calificación de «progresistas» o «conservadores» para tratar de condicionar su trabajo e influir en sus decisiones. En este contexto, es entendible que algunos se pregunten qué papel juega el Rey.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app