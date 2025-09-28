Suscribete a
El jefe de Estado en la ONU

«Decía Pemán: ''Defendemos la Monarquía –unidad y continuidad– en cuanto forma de gobierno, no por estética, ceremonia o representación''»

Juan Manuel de Prada

Ha causado consternación en ámbitos derechosos arriscados el discurso del jefe de Estado español ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que algunos de sus capitostes no han vacilado en calificar de «panfleto socialista». En otros ámbitos derechosos más contemporizadores, en cambio, se han resaltado ... los contrastes semánticos de este discurso con el que antes había pronunciado el doctor Sánchez –que si «genocidio», que si «masacre»–, para presentar al doctor Sánchez como la encarnación del extremismo, frente a Don Felipe, que representaría la moderación. Por supuesto, ni unos ni otros han entendido nada, con su característica falta de discernimiento. Los unos tratan de disimular su sionismo furioso presentando absurdamente al Rey como un abducido por las consignas «socialcomunistas». Los otros elogian pánfilamente la moderación, olvidando que el extremismo alerta a las almas, mientras la moderación –como enseña el demonio veterano de C. S. Lewis a su inexperto sobrino– las habitúa a respirar el aire mefítico del mal, perfumándolo de amabilidad y benevolencia, suavidad y blandura.

