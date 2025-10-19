Suscribete a
la huella sonora

Un tiempo inestable

Estos días puedes encontrarte a una señora elegante, con su abrigo color camel, y a su lado, un señor en pantalón corto, con una camiseta de Butragueño y una gorra de Caja Rural

El otoño es una estación de contrastes a la hora de vestir
El otoño es una estación de contrastes a la hora de vestir
José F. Peláez

José F. Peláez

Hay unos cuantos días cada año en los que el tiempo no es un hecho objetivo ni la temperatura un valor rotundo. Es, más bien, una decisión personal, el clima de Schrödinger: hace bueno y malo a la vez. Lo curioso es que solo ... depende de tu voluntad, eres tú el que opta por situarse en el frescor del otoño que llega o en el calor del verano que no se va. Más concretamente, eres tú el que decide que la misma temperatura con la que en julio no podías dormir, ahora te pida una rebequita por encima de los hombros.

