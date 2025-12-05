Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Agricultura no descarta que el brote de peste porcina de Barcelona saliese de un laboratorio
Última hora
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

una raya en el agua

Las buenas maneras

Ussía fue el albacea moderno de una tradición epigramática que nace en Quevedo y pasa por Larra, Valle, Wenceslao y Camba

Expectativas, cálculos y otros espejismos

Cosas que nunca creeríais

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tenía un humor mordaz y centelleante, heredado de su abuelo Muñoz-Seca y empapado en Wenceslao y Camba pero con ese toque de mala leche que viene de una notable tradición epigramática, de Quevedo a Jardiel pasando por Larra. Tenía el porte noble, el gesto ... caballeroso, la conversación amena y larga salpicada con un punto de guasa. Tenía las orejas grandes –cuando se presentó a la presidencia del Real Madrid se negó a que se las pegaran en la cartelería publicitaria– las manos finas, la nariz afilada, y tenía sobre todo un estilo propio que es la máxima aspiración de cualquier vocación literaria; ese estado de gracia, en el doble sentido de la chispa y de la inspiración iluminada, que convierte a un escritor en un artista de la palabra. Porque Alfonso Ussía era un artista, sí, y un artista inimitable a tal punto de que carecía de epígonos por pura imposibilidad ontológica de aproximarse a su talento y su elegancia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app