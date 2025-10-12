Suscribete a
Éxodo

Las imágenes son duras, pero conservan algo profundamente humano: el impulso por el regreso

Vuestro Vietnam

José F. Peláez

Uno no sabe cómo pudo ser el retorno de los judíos desde la esclavitud de Egipto hasta la Tierra Prometida, pero, viendo las columnas interminables de gazatíes volviendo a casa, es posible que la escena fuera similar: el mismo polvo, las mismas lágrimas, el mismo ... dolor cronificado en la misma tierra silente. Vuelven también desde Egipto -unos- y desde Rafah o Khan Yunis –otros–, pero, en cualquier caso, vuelven como entonces, desde el sur, en busca de su tierra prometida. O de lo que quede de ella. Y, al igual que sus vecinos, intentan liberarse de una esclavitud que, en su caso, es doble. La de Hamás, que los ha condenado a la miseria; y la de Netanyahu, que ha hecho algo aún peor que esclavizarlos: asesinarlos.

