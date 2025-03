Ayer, en una entrevista en 'El País', preguntaban a Javier Bardem si el hecho de hacerse actor llevaba a ser de izquierdas. El actor respondía: «Lleva a empatizar con el dolor y a reforzar la tolerancia. Y si empatizas con el dolor, no puedes ... votar a Vox». Ole esa tolerancia, Javier. ¡Ole y ole! Lo he tenido que leer varias veces porque no daba crédito. Es cierto que posiblemente llegaba yo un poco tocado de la pregunta anterior, donde nos explicaba que había conseguido que en 'La sirenita' se incluyera una escena en la que el rey limpia con sus hijas el fondo del mar y que si lo había conseguido es porque tenía una posición de poder para hacerlo, porque un actor es también autor y porque, de algún modo, su sola presencia generaba ya un ambiente de justicia entre el 'crew' y de progreso en el 'set'. Y esto, por lo que se ve, llega hasta el punto de imponer el guion que a él le parezca bien, actuando con ese despotismo a medio camino entre Torrente y un alcalducho franquista. Supongo que la limpieza del mar que proponía no se limitaba a plásticos o desechos del capitalismo sino que iría más allá y sería una limpieza simbólica de fascistas asquerosos, claro, de gentuza voxera, de abominables ultraderechistas que contaminan, con su presencia, la prístina claridad de los océanos feministas, tolerantes y empáticos.

Y supongo que si dice eso es porque él es empático al dolor de todos, menos al de los de Vox; porque él es tolerante delante de todo el mundo… que piense igual que él. Es una curiosa forma de empatizar con el ser humano la de despreciar así a los millones de personas que votan algo que no te gusta. Y, sobre todo, es una manera de trabajar la tolerancia… especial. No le he escuchado nunca trabajar la empatía con las víctimas del terrorismo o del comunismo. Tampoco le he escuchado dar lecciones de tolerancia a Bildu ni hablarnos de la capacidad de empatía de los etarras. No, él centra todo en los votantes de Vox. Y ojo, porque ese punto es el importante: la deshumanización que propone en el rival, la eliminación que sugiere incluso de su capacidad hasta para tener sentimientos.

Se puede criticar a Vox y de hecho yo lo hago. Pero critico declaraciones, proyectos, actuaciones o discursos de sus líderes. Lo que no se puede es despreciar a millones de españoles solo porque votan algo que a ti no te gusta. Se llama democracia liberal y es algo ya relativamente instalado como para entender que no se puede ser tan sectario, tan dogmático y tan sumamente cruel como para negar la capacidad de tolerancia y de empatía a todo un grupo de personas, sin conocerlas de nada, solo por el hecho de votar a un partido político. Conviene dejar de proponer escenas chorras y centrarse en ser más humanos, más sensibles, más generosos y aprender a disentir de quien quieras, pero sin privarle de su humanidad. Y, en cualquier caso, se confirma que, cuando no tienes clara tu postura ante un tema, conviene ver cuál es la de Bardempara adoptar la contraria. No falla.