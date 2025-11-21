Suscribete a
proverbios morales

Ostras

Cómo está la parroquia, que parece Washington…

Biblia

Cincuentenario

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Resulta que ni el Saunas ni el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, se enteraban de las fechorías de sus más íntimos, unos destazando periodistas y otros cobrando mordidas. Podrá ser cierto que, como afirma tajante Trump (pero sin aportar pruebas), el pobre Kashoggi ... cayera mal a mucha gente, pero es raro que se lo cepillaran en el consulado saudí de Estambul entre quince propios enviados desde Riad sin que el cónsul se percatase, y más raro aún que, si el consul se enteró, nada supiera el embajador y de ahí para arriba, porque donde hay patrón no manda currito. Ahora bien, ya lo dijo Donald en la rueda de prensa: «Son cosas que pasan, cerdita cochina». Acaso no le dijo lo de cerdita a la impertinente periodista de la ABC que pretendía reventarle la fiesta al Bin Salmón. Igual se lo dijo después a otra parecida, 'fucking piggy Peggy' o algo así. Ojo, hablo de la ABC y de su reportera intrépida, y no de ABC ni de su intrépido corresponsal en Washington, David Alandete, ni de la rana Gustavo, el reportero más intrépido de Barrio Sésamo.

