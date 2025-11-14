Suscribete a
proverbios morales

Biblia

La Biblia enseña mucho más acerca de la vida humana y sus conflictos que cualquier otro relato clásico o moderno

Cincuentenario

Hunda

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Una amiga progre y feminista vuelve entusiasmada de una escapada parisina a la gran retrospectiva de Jacques-Louis David en el Louvre y me reprocha sostener la tesis de que no funcionan los acuerdos de paz sin vencedores ni vencidos. Fíjate, me dice, en las Sabinas, ... que se interpusieron entre los romanos que las habían secuestrado y sus cabreadísimos parientes, consiguiendo que salieran tan amigos del trance. Conmovedor, el cuadro de David sobre este asunto, admito (aunque me gusta más del de Poussin, que lo inspiró). Pero tanto ambas pinturas como el mito que representan son versiones de la misma trola consoladora. Los romanos mataron a los sabinos y se repartieron sus mujeres. Nunca hubo raptos pacíficos en las guerras de la Antigüedad. Todo guerrero sabía que si su bando fuera derrotado, el vencedor lo asesinaría y se llevaría a su viuda como esclava o concubina. Es lo que anuncia el pobre Héctor a su esposa Andrómaca en el sexto canto de la Ilíada.

