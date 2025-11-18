Suscribete a
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

Trump rehabilita a Bin Salman y lo exime del crimen del periodista Khashoggi: «A veces ocurren cosas»

El presidente de EE.UU. recibe en la Casa Blanca con todos los honores al Príncipe heredero de Arabia Saudí para captar inversiones multimillonarias y petróleo barato

Trump recibe hoy en Washington a Bin Salman, el príncipe que pasó de paria a aliado

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

La visita de Mohammed bin Salman a Donald Trump en el Despacho Oval ofreció este martes una imagen distinta a todas las recepciones anteriores. Tras el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018, el Príncipe heredero saudí había quedado marcado por el aislamiento ... y la desconfianza internacional. Esta vez ocurrió lo contrario: la Casa Blanca organizó para él un recibimiento de máxima categoría, con honores militares, intervenciones coordinadas y un mensaje destinado a mostrar una alianza sin fisuras.

