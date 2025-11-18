Suscribete a
Trump estalla ante preguntas incómodas delante de Bin Salman: «Eres una persona horrible y una periodista horrible»

El presidente impidió que una periodista hiciera más preguntas y amenazó con quitar la licencia al medio para el que trabaja, la cadena ABC News

La reportera insultada por Trump, Mary Bruce
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump enfureció este martes en el Despacho Oval, durante una breve comparecencia ante la prensa en la polémica visita a la Casa Blanca del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, más conocido como MBS: ante preguntas incómodas, insultó a una ... reportera, le impidió que hiciera más preguntas y amenazó con quitar la licencia al medio para el que trabaja, la cadena ABC News.

