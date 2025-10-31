Suscribete a
La izquierda española, en su totalidad, ha hecho suyo el principio de la guerra infinita

En su tribuna abierta de ABC, el pasado miércoles ('La moción de censura'), Nicolás Redondo recordaba, citando a Ortega, la fragilidad de ese constructo demasiado humano y a contrapelo de la naturaleza que es la democracia liberal. Redondo citaba al Ortega más kantiano, que ... hablaba de la democracia como Kant lo hacía de la razón o del bien, débiles superficies de hielo sobre las aguas revueltas del mar/mal primordial. O como el Kant de la «paz perpetua», expresión que tomó el filósofo del rótulo satírico en la muestra pintada de una posada, que representaba un cementerio. No está claro si Kant identificaba la paz perpetua con la muerte, si la comparaba con una mala noche en una mala posada o si jugaba con ambas ideas. En cualquier caso, la paz y la razón eran, a su juicio, tan precarios como la democracia según Ortega.

