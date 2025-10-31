Israel devuelve a Gaza los cuerpos de otros 30 presos palestinos

Israel ha devuelto este viernes a Gaza los cuerpos de otros 30 palestinos, informa AFP, que cita declaraciones del Complejo Médico Nasser de Jan Yunis.

Lo ha hecho siguiendo el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. Según esto, Israel debe devolver ... los restos de 15 palestinos por cada rehén fallecido que Hamás entregue. Por el momento, son 225 los cuerpos devueltos a Gaza. Los de este viernes, han sido trasladados al citado complejo médico por personal de la Cruz Roja, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

En virtud del plan de alto el fuego del 10 de octubre, Hamás ya ha liberado a los 20 rehenes israelíes supervivientes. También ha comenzado a repatriar los cuerpos de los otros 28 fallecidos que se encuentran desaparecidos. Noticia Relacionada Israel estuvo informado en todo momento de la posición del buque que vigilaba la flotilla Angie Calero Asimismo, Hamás ha repatriado 15 cuerpos identificados como rehenes israelíes y los de dos trabajadores extranjeros –uno de origen tailandés y otro nepalí– también tomados en el ataque del 7 de octubre. Por otro lado, ha devuelto los restos parciales de un rehén israelí fallecido que ya habían sido recuperados, así como un cuerpo no identificado que no figuraba entre los 28 desaparecidos. El gobierno israelí ha acusado a Hamás de romper la tregua, y las familias de los rehenes han exigido medidas más enérgicas para obligar al grupo palestino a cumplirlo.

