Israel devuelve a Gaza los cuerpos de otros 30 presos palestinos

Según el acuerdo, Israel debe devolver los restos de 15 palestinos por cada rehén fallecido que Hamás entregue

Restos cubiertos y cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel. (Archivo)
Restos cubiertos y cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel. (Archivo) EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Israel ha devuelto este viernes a Gaza los cuerpos de otros 30 palestinos, informa AFP, que cita declaraciones del Complejo Médico Nasser de Jan Yunis.

Lo ha hecho siguiendo el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. Según esto, Israel debe devolver ... los restos de 15 palestinos por cada rehén fallecido que Hamás entregue. Por el momento, son 225 los cuerpos devueltos a Gaza. Los de este viernes, han sido trasladados al citado complejo médico por personal de la Cruz Roja, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

