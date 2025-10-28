Suscribete a
ABC Premium

TRIBUNA ABIERTA

La moción de censura

Quien debe responder no es la oposición; es el Gobierno de Pedro Sánchez

La moción de censura
EFE

Nicolás Redondo Terreros

Puigdemont ha anunciado la ruptura de la mayoría que sostiene al actual Gobierno. Se apean en marcha del grupo de partidos políticos que apoyó la investidura de Sánchez al principio de esta legislatura inaudita y claramente excepcional entre los gobiernos de nuestro entorno democrático. ... Durante los días previos al anuncio del líder 'exiliado' se ha especulado sobre el alcance de la decisión que adoptarían los independentistas, asediados por un partido político nuevo, situado aún más a la derecha que ellos mismos, y desarbolados porque las cuestiones sobre las que gira la política catalana tienen más que ver con la seguridad, la inmigración y la vivienda que con la política identitaria puramente simbólica, haciendo viejo, pasado de tiempo, el recuerdo de los sucesos de 1 de octubre del 2017.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app