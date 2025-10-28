Puigdemont ha anunciado la ruptura de la mayoría que sostiene al actual Gobierno. Se apean en marcha del grupo de partidos políticos que apoyó la investidura de Sánchez al principio de esta legislatura inaudita y claramente excepcional entre los gobiernos de nuestro entorno democrático. ... Durante los días previos al anuncio del líder 'exiliado' se ha especulado sobre el alcance de la decisión que adoptarían los independentistas, asediados por un partido político nuevo, situado aún más a la derecha que ellos mismos, y desarbolados porque las cuestiones sobre las que gira la política catalana tienen más que ver con la seguridad, la inmigración y la vivienda que con la política identitaria puramente simbólica, haciendo viejo, pasado de tiempo, el recuerdo de los sucesos de 1 de octubre del 2017.

A la decrepitud del discurso meramente simbólico se une, para tomar la decisión de descolgarse de la 'mayoría de progreso', el convencimiento de la carga que supone la relación con un presidente del Gobierno, Sánchez, que desprecia todo lo que toca. Es de una dimensión abrumadora para los españoles el convencimiento de que Sánchez sea el que contamine, perjudique, manche a Puigdemont, un exiliado, que huyó de la Justicia acurrucado en el maletero de un coche.

Decía Ortega que «era inverosímil que la especie humana hubiera llegado a una cosa tan bella, tan paradójica, tan elegante, tan acrobática, tan antinatural como la democracia liberal». En esa definición, igualmente bella y elegante, de la democracia, Ortega nos transmite toda la delicadeza de un sistema político que sustituye al más fuerte, al más violento o despiadado por la voluntad de la mayoría, e implícitamente nos insta a ser sumamente cuidadosos con ese sistema político, producido por la razón humana en claro detrimento de las inclinaciones e instintos más naturales del ser humano. Viene al caso el recuerdo de filósofo madrileño al comprobar que tenemos asumido con naturalidad que la ruptura de la mayoría, sin el apoyo a una moción de censura, es inútil, no sirve para nada.

En realidad, el anuncio de un socio de la mayoría parlamentaria del Gobierno debería suponer inmediatamente que el presidente se sometiera a un voto de confianza en el Congreso de los Diputados o a una convocatoria electoral, con más motivo si al Gobierno se le hace imposible, una vez más , la aprobación de unos presupuestos. Hoy y mañana el debate no debería ser si el primer partido de la oposición, el que ganó las elecciones, puede amalgamar una moción de censura en estas nuevas circunstancias, sino cuándo el presidente del Gobierno se someterá a un voto de confianza del Parlamento. Seguir insistiendo sobre la moción de censura es la demostración clara de cómo nos ha contaminado, también a los ciudadanos, una forma de hacer política burda y de trazo grueso que no ha tenido nunca en cuenta los delicados equilibrios de las democracias liberales.

Puede ser legal que el presidente se enroque con los suyos y se remita a la incapacidad de la oposición para presentar una moción de censura, pero igualmente es una radical desconsideración a los hábitos, tradiciones y convenciones de los gobiernos que cuidan sus democracias. Quien debe responder no es la oposición; es el Gobierno de Sánchez quien merece reprobación y crítica, quien se escuda en la literalidad de la ley para favorecer sus intereses más personales, con descuido y desconsideración a las prácticas que hacen posible el funcionamiento de las democracias. Así, con cuestiones sin importancia las democracias se debilitan, pierden sus equilibrios, su belleza y sofisticación, quedando exclusivamente una cruda cuestión de poder personalista.

En estas circunstancias, ponderando la reflexión general, no está de más pasar de Ortega a Montesquieu para reflexionar sobre cómo el descuido de las normas, el desdén por la responsabilidad personal, el desconocimiento de la dignidad del cargo, la frivolidad respecto a los valores y principios éticos, que no están recogidos en ninguna norma porque se sobrentienden, nos lleva al embrutecimiento y la sordidez, incompatibles con la libertad: «No existe tiranía más atroz –escribió a propósito de la historia de Roma– que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo los colores de la justicia».