Suscribete a
ABC Premium

el contrapunto

El clan gallego del PP y la sinrazón de Vox

Abascal no quiere distanciarse de Sánchez, sino de Feijóo. Su apuesta es dejarlo solo, al frente de un gobierno débil

Un escaño para el putero

El que parte y reparte está en Ferraz

Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Resulta descorazonador comprobar cómo, en el momento más peligroso del sanchismo, roído por la corrupción y lanzado al asalto de los últimos bastiones democráticos que resisten en España, el centroderecha se muestra incapaz de armar una alternativa. El PP, buque insignia de ese espacio, ... no termina de articular un discurso capaz de encauzar la indignación ciudadana y ofrecer un proyecto ilusionante, en gran medida porque su líder, Alberto Núñez Feijóo, solo parece escuchar a lo que en el partido denominan «el clan de los gallegos»: las cinco o seis personas que integran su núcleo duro e influyen en sus decisiones, sin que el resto de la militancia tenga voz o mucho menos voto, incluso tratándose de dirigentes con mando en plaza. Lo cual explica a juicio de muchos que esté estancado en las encuestas con una alarmante tendencia a la baja, a pesar de la pocilga moral destapada por la UCO en las filas socialistas y la familia del presidente. En esta parálisis de los populares encuentra Vox su oportunidad de medrar, decantándose por el extremismo en el empeño de sustituir a los de la gaviota como representantes del rechazo frontal a esta izquierda. Una apuesta basada en el éxito obtenido por los movimientos de ultraderecha en Europa, que puede conducir a nuestra nación a un callejón sin salida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app