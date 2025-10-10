Suscribete a
Un escaño para el putero

Sánchez hizo a Ábalos diputado cuando ya conocía sus sucias aficiones y el modo en que se las costeaba

El que parte y reparte está en Ferraz

Begoña Gómez, estatuto de impudicia

Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián

Disculpen queridos lectores la ordinariez del titular, pero siempre he defendido la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, máxime cuando nuestra lengua española es extraordinariamente rica en palabras cuyo significado contempla toda clase de matices. En el caso que nos ocupa, no ... hay matices que valgan. 'Putero' es, según la RAE, «un hombre que mantiene relaciones sexuales con prostitutas», definición en la que encaja a la perfección José Luis Ábalos, sin que existan alternativas mejores ni más precisas. Con una peculiaridad. Ábalos, «soy feminista porque soy socialista», se pagaba este vicio repugnante con nuestro dinero, a través del PSOE, partido al que representaba al máximo nivel en su doble condición de ministro y secretario general. Nadie, salvo Pedro Sánchez, estaba por encima de él en la sede de la calle Ferraz a la que enviaba a su lacayo, Koldo, a recoger los sobres llenos de billetes con los que abonaba los servicios de esas profesionales del sexo, en metálico y mediante regalos. La procedencia de ese dinero es lo que investiga ahora la UCO, una vez acreditado con documentación abrumadora que se usó para financiar gastos por completo ajenos a los propios de un cargo público y de cualquier persona honesta. O sea, que hubo financiación ilegal de al menos un alto cargo del partido y con toda probabilidad de la formación en su conjunto. Efectivo abundante, presuntamente ligado a las comisiones derivadas de obras amañadas e infladas de precio cargadas a las espaldas de nosotros, los contribuyentes, exprimidos por la insaciable voracidad de Hacienda.

