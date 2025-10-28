Suscribete a
UNA RAYA EN EL AGUA

Una carta perdedora

Feijóo sostuvo a Mazón para no señalarlo como único responsable. Ahora el relevo lo piden hasta sus propios votantes

El vicio de origen

Unas de doble fila

Ignacio Camacho

La encuesta de GAD3 para ABC demuestra que los valencianos son perfectamente conscientes de que las responsabilidades derivadas de la dana involucran a los dos grandes partidos. Sea por falta de prevención hidráulica, por fallos en la alerta, por el retraso de la reconstrucción ... o por cicatería en el auxilio, el juicio crítico de los ciudadanos señala al PP y al PSOE –en el orden que cada cual prefiera– en su veredicto, y en consecuencia la intención de voto se desplaza en beneficio de las formaciones carentes de poder político o administrativo. Vox y Compromís suben y los otros bajan, así de sencillo. Esa tendencia se intensificará cuanto más insistan los socialistas y los populares en apuntar al adversario para exculparse de sus propios errores y/o descuidos. La gente sabe muy bien lo que pasó porque lo ha visto y sufrido, y ante una experiencia tan dramática no ha lugar al sectarismo ni sirven los argumentarios evasivos de carácter unívoco.

