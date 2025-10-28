Encuesta GAD3 | ABC y 'Las Provincias' (y III)
Vox capitaliza la caída del PP por la dana y quita siete escaños a Carlos Mazón
Compromís sube los cuatro escaños que se deja el PSOE respecto al 2023 y la derecha mantiene su mayoría
La gran mayoría responsabiliza a la Generalitat de la dana
Madrid
Decenas de miles de valencianos salieron el sábado a las calles para exigir la dimisión de su presidente autonómico, Carlos Mazón. Este miércoles se cumplirá un año de la dana que se cobró en la provincia 229 víctimas mortales y el barón popular se ... aferra al cargo pese al clamor popular y al cerco judicial a su Gobierno por la posible responsabilidad en la tragedia. El 'president' no salió bien parado de las dos primeras entregas de la encuesta de GAD3 para ABC y 'Las Provincias', según la cual no solo la mayoría de ciudadanos lo responsabilizan por lo ocurrido, sino que tres de cada cuatro creen que debería dimitir. Este martes, en la tercera y última publicación del sondeo, el pronóstico electoral le deja un sabor agridulce al Partido Popular.
Y es que aunque los conservadores se resienten significativamente, con la pérdida de seis puntos porcentuales respecto al 28 de mayo del 2023 y de siete diputados autonómicos, la izquierda no consigue capitalizar el malestar ciudadano por la riada que siguió a la gota fría del año pasado. Es Vox el principal beneficiado de la desafección hacia Mazón, con un ascenso que supera los siete puntos porcentuales y que se traduce en siete escaños más para los de Santiago Abascal en las Cortes Valencianas. Es decir, en términos de gobernabilidad, la lectura en la derecha es clara: las gallinas que entran por las que salen.
En mayo del 2023, el PP se impuso en las elecciones autonómicas con un 35,1 por ciento de los votos y cuarenta diputados. Una victoria que fue insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta, que en las Cortes Valencianas se sitúa en los cincuenta escaños. Para gobernar, Mazón necesitaba a Vox, que consiguió el 12,3 por ciento de los sufragios y trece parlamentarios, y los de Santiago Abascal exigían entonces, como condición 'sine qua non', la entrada en los Gobiernos autonómicos para apoyar la investidura de presidentes del PP.
El 75% de los valencianos cree que Mazón debe dimitirJuan Casillas Bayo
Mazón, de hecho, fue el primer barón del PP que anunció la fumata blanca con Vox y cerró un acuerdo para gobernar en coalición con los derechistas. Lo hizo en plena campaña de las elecciones generales, dando a Pedro Sánchez, que había adelantado los comicios por el mal resultado del PSOE en las municipales y autonómicas, la baza para movilizar el voto del miedo a «la extrema derecha». El resultado del 23-J, por diversos factores, fue una victoria insuficiente del PP: los socialistas retuvieron la Moncloa a costa de ceder a Junts la amnistía al 'procés' de la que renegaban hasta aquella noche.
Estimación de voto autonómico
(Comunidad Valenciana)
En número de escaños
(entre paréntesis % de voto)
PP
GAD3
Octubre
2025
33
(29%)
Elec.
auto.
2023
40
(35,1%)
Vox
20
(19,4%)
Mayoría
absoluta
13
(12,3%)
99
Escaños
31
(28,2%)
15
(14,2%)
27
(25,2%)
PSOE
19
(18,9%)
Compromís
Resto
Elec. auto.
2023
GAD3
oct 2025
Podemos*
0 (3,4%)
0 (3,5%)
Pacma
0 (0,9%)
0 (0,8%)
Otro
- (1,9%)
- (4,7%)
En blanco
- (1,3%)
- (1,2%)
*En 2023, Podemos se
presentó en coalición
bajo el nombre
“UP-EUPV”
Escaños por circunscripción
En número de escaños
40
35
Total
8
Vox
7
10
24
Compromís
5
5
8
PSOE
10
4
7
13
12
PP
8
Castellón
Alicante
Valencia
Fuente: GAD3 / ABC
Estimación de voto autonómico (Comunidad Valenciana)
En número de escaños (entre paréntesis % de voto)
Resto
Elec. auto.
2023
GAD3
oct 2025
Mayoría absoluta
Podemos*
0 (3,4%)
0 (3,5%)
Vox
Pacma
0 (0,9%)
0 (0,8%)
PSOE
20
(19,4%)
Otro
- (1,9%)
- (4,7%)
En blanco
- (1,3%)
- (1,2%)
27
(25,2%)
*En 2023, Podemos se presentó en coalición bajo el nombre
“UP-EUPV”
PP
33
(29%)
13
(12,3%)
31
(28,2%)
40
(35,1%)
19
(18,9%)
Compromís
15
(14,2%)
99
Escaños
GAD3
Octubre 2025
Elecciones
autonómicas
2023
Escaños por circunscripción
En número de escaños
PP
PSOE
Compromís
Vox
Total
35
13
10
5
7
Alicante
Castellón
8
7
4
5
24
12
10
10
8
40
Valencia
Fuente: GAD3 / ABC
Volviendo al terreno valenciano, en la encuesta de GAD3, realizada entre los días 13 y 22 de este mes, el PP se queda en un veintinueve por ciento de la intención de voto y en 33 diputados autonómicos. Un retroceso que podría hacerle temer la pérdida del Gobierno regional, pero que compensa con el ascenso de Vox, que superaría el diecinueve por ciento de los sufragios y se quedaría en veinte escaños. El problema para los populares es que mientras algunos barones que valoran adelantar los comicios están ya descartando futuras coaliciones con Vox, el PP valenciano perdería argumentos para frenar la entrada de los de Abascal en su Ejecutivo si lo imponen como una exigencia innegociable.
La izquierda no aprovecha
La buena noticia para el PP, y de ahí ese regusto agridulce en esta última entrega del sondeo con motivo del aniversario de la dana, es que su caída no la aprovecha la izquierda, que en conjunto se mantiene en equilibrio y no provoca un cambio de mayoría entre los bloques.
El PSOE, con la ministra Diana Morant como candidata, no solo es que no consiga sacar provecho del rechazo que despierta Mazón en el electorado, de forma transversal como publica ABC desde el domingo, sino que se deja por el camino tres puntos porcentuales y cuatro escaños. Si en 2023 los socialistas, con el expresidente Ximo Puig a la cabeza, obtuvieron el 28,2 por ciento de los votos y 31 diputados autonómicos, ahora lograrían el veinticinco por ciento de los sufragios y veintisiete parlamentarios.
Estimación de voto generales
(Comunidad Valenciana)
En número de escaños
(entre paréntesis % de voto)
PP
GAD3
Octubre
2025
12
(30,7%)
Elecciones
generales
2023
13
(34,9%)
5
(15,6%)
8
(21,7%)
Vox
33
Escaños
11
(32,1%)
4
(15,2%)
11
(28,5%)
PSOE
1 (6,4%)
(6,1%) 1
Compromís
Sumar
Resto
Elec. Gen.
2023
GAD3
oct 2025
0 (2,9%)
Podemos*
- (-)
0 (0,9%)
Pacma
0 (0,7%)
- (1,7%)
Otro
- (0,7%)
- (1,1%)
En blanco
- (0,8%)
Escaños por circunscripción
En número de escaños
16
Sumar
1
1
Compromís
12
Total
4
Vox
3
5
PSOE
4
5
1
2
5
PP
5
2
Valencia
Alicante
Castellón
Fuente: GAD3 / ABC
Estimación de voto generales (Comunidad Valenciana)
En número de escaños
(entre paréntesis % de voto)
Resto
Elec. Gen.
2023
GAD3
oct 2025
Vox
0 (2,9%)
Podemos*
- (-)
0 (0,9%)
Pacma
0 (0,7%)
8
(21,7%)
- (1,7%)
Otro
- (0,7%)
- (1,1%)
En blanco
- (0,8%)
PP
12
(30,7%)
11
(28,5%)
5
(15,6%)
PSOE
11
(32,1%)
13
(34,9%)
1 (6,4%)
Compromís
4
(15,2%)
33
Escaños
1 (6,1%)
Sumar
GAD3
Octubre 2025
Elecciones
generales
2023
Escaños por circunscripción
En número de escaños
Vox
PP
PSOE
Total
12
Alicante
5
4
3
5
2
2
1
Castellón
13
Compromís
Sumar
Valencia
16
5
5
4
1
1
Fuente: GAD3 / ABC
Igual que sucede en la derecha, en la izquierda también recoge otro partido del mismo espectro ideológico lo que pierde el primero. Así, los cuatro escaños que se caen del zurrón socialista los rentabilizaría Compromís. Si en 2023, con Joan Baldoví, cosecharon un 14,2 por ciento de las papeletas y quince parlamentarios, ahora la coalición nacionalista rozaría el diecinueve por ciento de los sufragios y se harían con otros diecinueve parlamentarios en las Cortes Valencianas.
En Valencia, Alicante y Castellón se produce el mismo trasvase: los partidos pequeños beben de los grandes
En resumen, la suma de PP y Vox seguiría en 53 escaños y la de PSOE y Compromís, en 46. Los bloques se mantendrían igual, con la derecha superando la mayoría absoluta, pero los populares afrontarían con menor fuerza una hipotética negociación con los de Abascal, que está por ver si esta vez volverían a reclamar estar en el Gobierno valenciano o preferirían un apoyo externo a cambio de ciertos compromisos ideológicos.
Cabe recordar que en julio del año pasado Vox rompió todos los Ejecutivos autonómicos que compartía con el PP tras aceptar los barones de Alberto Núñez Feijóo el reparto desde Canarias de menores extranjeros no acompañados.
Los resultados no varían por provincias. En Valencia, Alicante y Castellón, en las tres circunscripciones de la Comunidad Valenciana, se repite el mismo esquema: los escaños que pierde el PP los gana Vox y los que se deja el PSOE los rentabiliza Compromís. Los pequeños beben de los grandes.
