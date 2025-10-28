Suscribete a
Encuesta GAD3 | ABC y 'Las Provincias' (y III)

Vox capitaliza la caída del PP por la dana y quita siete escaños a Carlos Mazón

Compromís sube los cuatro escaños que se deja el PSOE respecto al 2023 y la derecha mantiene su mayoría

La gran mayoría responsabiliza a la Generalitat de la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el jueves
Juan Casillas Bayo

Madrid

Decenas de miles de valencianos salieron el sábado a las calles para exigir la dimisión de su presidente autonómico, Carlos Mazón. Este miércoles se cumplirá un año de la dana que se cobró en la provincia 229 víctimas mortales y el barón popular se ... aferra al cargo pese al clamor popular y al cerco judicial a su Gobierno por la posible responsabilidad en la tragedia. El 'president' no salió bien parado de las dos primeras entregas de la encuesta de GAD3 para ABC y 'Las Provincias', según la cual no solo la mayoría de ciudadanos lo responsabilizan por lo ocurrido, sino que tres de cada cuatro creen que debería dimitir. Este martes, en la tercera y última publicación del sondeo, el pronóstico electoral le deja un sabor agridulce al Partido Popular.

