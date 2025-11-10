Suscribete a
El cadí

Para qué querrá Sánchez reformar la justicia si él solo se basta para administrarla. La ley la interpreta el que manda

Ignacio Camacho

A Nixon le cayó la del pulpo cuando, años después de salir a gorrazos de la Casa Blanca, le dijo a David Frost aquello de «si el presidente lo hace, no es ilegal». Toda una declaración de principios sobre su concepto de la ley, de ... la democracia y de la impunidad del poder. Pedro Sánchez ha dado un paso más al proclamar la inocencia del fiscal general en mitad del juicio al que está sometido. Si el presidente lo dice no es ilegal. Si el presidente lo dice, no es culpable. Porque no es que haya declarado que confía en que su protegido salga absuelto, sino que ha pronunciado el veredicto. Categórico, irrefutable, incontrovertible, apodíctico. Es inocente y punto. 'Pormisco', que decía aquel director general que firmaba ERE en un 'post-it' amarillo.

