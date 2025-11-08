Suscribete a
La derecha ansiosa

La oposición y sus votantes aún no parecen haber aprendido que para derrotar a Sánchez primero hay que sufrirlo

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

SI Puigdemont no se acaba rajando, hipótesis nunca descartable, la legislatura no debería llegar al próximo verano. Sin presupuestos, sin opciones de legislar por el bloqueo parlamentario, con los procesos por corrupción multiplicados, el Gobierno se va a quedar prácticamente en funciones, es decir, ... en estado funcional de letargo y reducido a aprobar decretos casi burocráticos o proyectos de ley condenados de antemano al rechazo. Eso sí, es probable que Pedro Sánchez trate de apurar el curso a ver si el PP comete alguno de sus clásicos errores no forzados o el crecimiento de Vox le proporciona la esperanza de arañar, D´Hont mediante, algunos escaños susceptibles de salvar al menos su liderazgo partidario, premio de consolación para el que en caso de perder la Moncloa necesitará no caer por debajo de los ciento diez diputados. Una cifra en principio asequible gracias al voto de cemento que el socialismo español conserva a prueba de escándalos.

