Suscribete a
ABC Premium
Feria de Otoño
Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
Directo
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

DIARIO DE UN OPTIMISTA

España enriquece a los demás

España crece sin fortalecerse: el aparente dinamismo económico de 2025 se apoya en el turismo y la inmigración masiva, mientras el Gobierno de Sánchez presume de un éxito aparentemente efímero que oculta salarios estancados, dependencia estructural y falta de visión industrial

¿Cómo interpretar nuestra época?

De Plutarco a Putin

España enriquece a los demás
CARBAJO&ROJO
Guy Sorman

Guy Sorman

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con una tasa de crecimiento anual del orden del 2,5 por ciento en 2025, la economía española parece ser una de las más dinámicas de la Unión Europea. Esta cifra equivale aproximadamente al doble de la media del continente, que en general se muestra ... renqueante. El Gobierno de Pedro Sánchez se felicita, evidentemente, por este excelente resultado, aunque de manera errónea. En primer lugar, este Gobierno no constituye en absoluto un factor de crecimiento; más bien, todo lo contrario. Su incapacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos tres años ha impedido cualquier reestructuración necesaria de la economía, perpetuando sus rasgos más arcaicos y las situaciones adquiridas. Además, el principal motor que explica el aparente éxito de la economía española es el turismo. Cuesta ver en qué medida el sanchismo ha contribuido a la vitalidad de este sector, que es obra exclusiva de la iniciativa privada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app