TRIBUNA ABIERTA

Alianzas que transforman la industria

«Es imprescindible impulsar el desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones industriales e impulsen la economía circular de forma eficiente, viable y escalable»

ABC

Gema García

Ante el reto global de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, la descarbonización industrial se presenta como uno de los desafíos más complejos. No podemos confiar en una única solución. Avanzar exige unir capacidades diversas, conectar sectores tradicionalmente desvinculados y generar entornos donde ciencia, ... tecnología e industria colaboren de forma conjunta y complementaria. Las compañías industriales, aunque pertenezcan a ámbitos distintos, comparten retos comunes y pueden generar sinergias enriquecedoras. En este contexto, las iniciativas colaborativas ofrecen una oportunidad única para activar soluciones compartidas. Con ese espíritu nació hace dos años el hub de innovación All4Zero, impulsado por ArcelorMittal, Holcim, Iberia y Repsol. Su objetivo: impulsar el desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones industriales e impulsen la economía circular de forma eficiente, viable y escalable. Lo diferencial de este proyecto no es solo su ambición, sino su visión: grandes empresas, startups, centros de investigación y tecnólogos trabajan de forma abierta, compartiendo instalaciones, conocimientos y talento para poner en marcha proyectos con aplicación directa y, sobre todo, con agilidad. No podemos permitirnos años de espera para incorporar tecnologías que contribuyan a la descarbonización.

