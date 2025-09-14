Ante el reto global de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, la descarbonización industrial se presenta como uno de los desafíos más complejos. No podemos confiar en una única solución. Avanzar exige unir capacidades diversas, conectar sectores tradicionalmente desvinculados y generar entornos donde ciencia, ... tecnología e industria colaboren de forma conjunta y complementaria. Las compañías industriales, aunque pertenezcan a ámbitos distintos, comparten retos comunes y pueden generar sinergias enriquecedoras. En este contexto, las iniciativas colaborativas ofrecen una oportunidad única para activar soluciones compartidas. Con ese espíritu nació hace dos años el hub de innovación All4Zero, impulsado por ArcelorMittal, Holcim, Iberia y Repsol. Su objetivo: impulsar el desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones industriales e impulsen la economía circular de forma eficiente, viable y escalable. Lo diferencial de este proyecto no es solo su ambición, sino su visión: grandes empresas, startups, centros de investigación y tecnólogos trabajan de forma abierta, compartiendo instalaciones, conocimientos y talento para poner en marcha proyectos con aplicación directa y, sobre todo, con agilidad. No podemos permitirnos años de espera para incorporar tecnologías que contribuyan a la descarbonización.

En solo dos años, este modelo ha pasado de ser una idea ambiciosa y compartida a convertirse en una realidad tangible. Se han lanzado nueve retos tecnológicos, se han sumado doce nuevos socios y colaboradores –hasta alcanzar un total de 27 aliados– y el equipo de expertos que aportamos a los proyectos todos los asociados supera los 350 profesionales. Fruto de los retos lanzados, se ha trabajado ya en cuatro pruebas de concepto en instalaciones industriales, en ámbitos como la captura y mineralización de CO2, la reutilización avanzada de aguas residuales y la producción más eficiente de hidrógeno renovable. Estos avances han sido posibles gracias a la generosidad de los socios al abrir sus instalaciones, al compromiso de los equipos científicos implicados y a la voluntad de colaborar más allá de los límites tradicionales de cada sector.

Este modelo demuestra que, cuando se alinean intereses y se parte de un reto compartido, es posible generar soluciones útiles en tiempos razonables, incluso en el complejo entorno de las tecnologías industriales. La diversidad de perspectivas –desde la industria pesada hasta la aviación o la gestión de residuos– enriquece las propuestas y las hace más robustas. Lo que une a todos estos actores es la urgencia por avanzar hacia una industria más sostenible y eficiente, y el convencimiento de que este tipo de innovación solo es posible trabajando juntos. Ahora abrimos una nueva etapa, en la que buscamos sumar más talento científico y tecnológico al ecosistema. Lanzamos cuatro nuevos retos que abordan cuestiones críticas como el transporte y almacenamiento eficiente de CO2₂capturado, la reutilización de agua regenerada en procesos industriales, el reciclaje de residuos con poliuretano y la valorización energética de los lodos de depuración.

El camino aún es largo, pero los avances conseguidos en tan poco tiempo demuestran que este enfoque funciona. No es habitual ver proyectos industriales que conecten sectores tan distintos ni que el desarrollo tecnológico se realice de forma tan abierta. Esa es la riqueza de esta iniciativa: sumar visiones, compartir capacidades y trabajar con un propósito común.

La descarbonización no tiene una única solución y nadie posee todas las respuestas. Pero cuando se crean espacios para innovar de forma colaborativa, los pasos se dan con más firmeza y sentido. Ese es el espíritu que nos mueve: demostrar que la cooperación es un catalizador potente para transformar procesos, acelerar tecnologías y avanzar en retos que son de todos.