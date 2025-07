Nos invita nuevamente ABC a su 'Cena de los Cavia'. Es un placer compartir esta celebración y entregar sus premios de periodismo: el Mariano de Cavia, el Luca de Tena y el Mingote. Tres formas de mirar el mundo desde el rigor, el compromiso y el ingenio. Una mirada que nos permite reencontrarnos con ese periodismo que queda cuando todo pasa: el que observa, escucha y cuenta lo esencial; el que huye de la simplificación e informa con profundidad.

En un contexto en el que la sociedad demanda información de forma constante y en el que la oferta de noticias es abrumadora, el periodismo debe conservar su esencia: informar con veracidad, promover el debate público y estimular el pensamiento crítico. Porque no se trata solo de transmitir hechos con rapidez, sino de hacerlo con responsabilidad. Solo así se fortalecen las democracias. Y para no ceder ante el ruido y la aceleración que, a menudo, intentan condicionar la realidad, vosotros, como profesionales de la información, debéis seguir promoviendo el mejor periodismo, el que no renuncia a sus principios. Sin vuestra labor –responsable, honesta y rigurosa– la sociedad perdería la base misma de su capacidad para discernir y decidir. Son estas tres cualidades –responsabilidad, honestidad y rigor– las que vinculan a los tres premiados de esta edición, quienes se suman a una larga tradición de excelencia del periodismo en español en todas sus expresiones. 105 años.

Que «el periodismo vale la pena»» es algo que defiende Jorge Fernández Díez, y su historia lo demuestra a la perfección: ha recorrido todas las facetas de la profesión, incluso la creación literaria, por la que ha recibido la Medalla de la Hispanidad y, este mismo año, como recordaba, el premio Nadal. Pero no me resisto a felicitarle no solo por esta noche sino por este día, por la fecha, porque hoy cumple 65 años.

Como bien saben sus lectores de ABC Cultural, Jorge Fernández se expresa con audacia y analiza cuanto observa con completa sinceridad. Nada le es ajeno en su oficio de articulista y siempre comunica con una prosa directa, respetuosa y sin rodeos, cualidad que le ha hecho merecedor del Mariano de Cavia, un reconocimiento con el que Marcial y Carmina –asturianos emigrados a Argentina– quizá confirmarían, incluso orgullosos, lo que su hijo siempre creyó: que el periodismo sí valía la pena.

Algo que también tuvo claro Carlos Alsina, quien desafiando el consejo de su orientador del instituto, descartó la carrera judicial para estudiar Periodismo. Hizo caso a su vocación. Y en sus ya 35 años en la radio, le ha dado voz, criterio y sentido. Recordamos todavía su discurso cuando la Reina y yo le entregamos el premio Francisco Cerecedo, en 2023: palabra, coherencia, memoria y compromiso; ésa es la Tierra Firme del buen periodismo. Desde su programa matinal ofrece a sus oyentes una visión incisiva de la actualidad, presentada con elegancia y, en no pocas ocasiones, con fina ironía, una habilidad especialmente difícil en la radio, que él domina con una destreza inconfundible. A una trayectoria reconocida por numerosos premios, hoy se suma uno más: el Luca de Tena. Y demuestra que, a pesar del cambio de medio, nunca perdió la sintonía con el buen periodismo. Hoy, Carlos, el Luca de Tena es solo uno, pero seguro que en este premio quieres ver también reconocido a todo tu equipo.

Y si hay alguien que sabe transmitir su voz a través de la fotografía, ese es Txema Rodríguez, ejemplo de que el buen fotógrafo no se limita a capturar lo que todos ven, sino que encuentra en cada escena una historia profunda y única. Así sucede con la fotografía que le ha valido el premio Mingote, que condensa en un solo golpe de su mirada profunda la crudeza de los efectos terribles causados por las inundaciones del año pasado en Valencia, en el Levante español. Esa imagen, que nos conmueve y estremece a la vez, refleja la inocencia de Joel, un niño que, en medio de la desolación, rescata y juega con una muñeca rota, metáfora visual de la esperanza frente a la tragedia.

Desde aquí, la Reina y yo mandamos un saludo lleno de afecto, de cariño y ánimo para Joel, su madre Amparo, el resto de familiares y para todos los afectados por la dana. También, siempre, nuestra gratitud para todos los que ayudaron de tantas maneras: vecinos, voluntarios, servidores públicos, empresas e instituciones…

Queridos premiados: enhorabuena y muchas gracias por vuestro trabajo. Representáis hoy esas tres formas de mirar el mundo desde el rigor, el compromiso y el ingenio. Felicidades también a ABC por impulsar el mejor periodismo a través de estos premios, que nos recuerdan que acercar el mundo con honestidad y contexto siempre es necesario.