EDITORIAL

La derecha y el sistema

Vox practica un táctica de desplantes y ausencias que está siendo eficaz para propagar su mensaje de derecha alternativa, pero preocupante por el hábito al que está acostumbrando a sus seguidores

La ausencia en las instituciones y la violencia en la calle han sido, y siguen siendo de manera simultánea o alternativa, las manifestaciones tradicionales empleadas por la extrema izquierda y los partidos separatistas para expresar su desafección por el orden constitucional, la monarquía parlamentaria y ... la democracia liberal. Al mismo tiempo, y aprovechándose de la benignidad del sistema democrático, los mismos que lo atacan se benefician de él a manos llenas, accediendo electoralmente a las instituciones democráticas y, por efecto de los pactos de oportunidad, a puestos de responsabilidad, con sus respectivas nóminas públicas, viviendas y coches oficiales y aforamientos judiciales. Así se explican las paradójicas vidas políticas de quienes se sientan en el Congreso, pero quieren romper la unidad de España –después de su militancia activa en organizaciones terroristas–, o de partidos que forman parte del Gobierno y alientan la algarada callejera contra los tribunales.

