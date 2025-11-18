Vox se desmarca del acto en el Congreso con los Reyes por los 50 años del fin de la dictadura

Es bien sabido que a Vox no le gusta compartir espacios con el Gobierno a no ser que sea estrictamente necesario. Desmarcarse de un acto oficial, como puede ser el desfile de las Fuerzas Armadas el día de la Hispanidad, se ha convertido en ... una expresión de repulsa y oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque esto conlleve un desplante a la Corona. Así, los de Santiago Abascal continúan en esta línea de protesta y por ello no acudirán a ninguno de los actos programados para esta semana con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

La portavoz parlamentaria de la formación, Pepa Millán, ha anunciado este martes que Vox no participará ni de los actos previstos para este jueves en el Congreso de los Diputados -que incluyen un visionado del trailer de la nueva serie sobre el 23F 'Anatomía de un instante' y la representación de una obra de teatro-, ni asistirá al coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito de la democracia', presidido por los Reyes este viernes en la Cámara Baja.

Desde la formación insisten en que no van a compartir espacio con un Gobierno «corrupto» que «utiliza a todas las instituciones de Estado -también la Corona- para tratar de blanquearse y fingir una normalidad institucional que no existe«. O en resumidas cuentas, y en palabras de la propia Millán, Vox no va a participar del »sainete« del PSOE.

El aniversario de la muerte de Franco es una efeméride que el Gobierno quiere festejar por todo lo alto. Ya el año pasado -y al calor de las informaciones sobre diversos casos de corrupción que afectan al PSOE que iban trascendiendo a los medios de comunicación-, en lo que podía parecer una estrategia para parapetarse, el Ejecutivo anunció que crearía una comisión encargada de preparar un centenar de actos en este sentido, y por esto, los dos grandes partidos de la oposición siguen acusando tacticismo político.

A la espera de lo que decida hacer el Partido Popular, que también ha adoptado la ausencia como forma de protesta en este último año, lo que está claro es que Vox ha decidido perderse todo lo relativo a esta «conmemoración». «No podemos participar de un acto que se celebra en virtud de una ley de memoria histórica que, en el fondo, sabemos que busca la deslegitimación de la Corona, el enfrentamiento entre españoles y, en última instancia, un cambio de Régimen«, insisten los de Santiago Abascal que denuncian que el acto solo servirá para ensalzar la figura de Sánchez y falsear la historia del país. »Los derechos sociales no los ha creado el Partido Socialista«.

Preguntada directamente si podía hacer una valoración de la figura de Franco, Millán ha afirmado con vehemencia que su partido no está en «decirle a la gente lo que tiene que pensar». «No vamos a implantar una ideología sobre el pasado de los españoles«.