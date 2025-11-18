Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Vox se desmarca del acto en el Congreso con los Reyes por los 50 años del fin de la dictadura

«No vamos a participar del sainete del PSOE», ha afirmado la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán

RTVE revoluciona toda su parrilla por la muerte de Franco

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Es bien sabido que a Vox no le gusta compartir espacios con el Gobierno a no ser que sea estrictamente necesario. Desmarcarse de un acto oficial, como puede ser el desfile de las Fuerzas Armadas el día de la Hispanidad, se ha convertido en ... una expresión de repulsa y oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque esto conlleve un desplante a la Corona. Así, los de Santiago Abascal continúan en esta línea de protesta y por ello no acudirán a ninguno de los actos programados para esta semana con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

