Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

DESPUÉS, 'naide'

¿De qué sirve el activismo?

Las causas, entre ellas la palestina, son el ibuprofeno de la moral y terminan por dañar a quien pretenden proteger

'Vini, vidi, selfi' (oda a la Flotilla de Gaza)

Regreso al Pimpi Florida

Un motorista porta en Turín una bandera palestina
Un motorista porta en Turín una bandera palestina EFE
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay un momento en la vida de uno en el que hace demasiado tiempo de demasiadas cosas. El movimiento de boicot, desinversión y sabotaje (BDS por sus siglas) contra Israel nació hace veinte años. Los judíos se estaban largando de Gaza, los ... halcones se volvieron locos por aquella decisión y yo estaba en segundo de levanteras en Cádiz. Recuerdo que salía a comprar algo de atún al mercado un sábado y volvía a mi casa al día siguiente con la bolsa y el atún echado a perder. Digo que el mundo ha cambiado pero las causas siguen siendo las mismas. Yo, cuando escucho de una causa, ya me echo mano a la cartera y encuentro dificultades para confiar en los que a toda costa quieren salvar al mundo y a mí. Prefería cuando solo pretendían robarme.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app