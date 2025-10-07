Suscribete a
ABC Premium

Las protestas contra Israel no dan tregua y enturbian el segundo aniversario del ataque de Hamás el 7-O

Starmer califica de «falta de empatíay humanidad» las convocatorias contra Israel justo a los dos años de la masacre

Berlín prohíbe una gran manifestación propalestina que ensalzaba el ataque del 7-O como «un estallido heroico»

Un grupo de estudiantes participa en una protesta propalestina en Londres
Un grupo de estudiantes participa en una protesta propalestina en Londres Afp
Manuel Trillo

Manuel Trillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las protestas propalestinas no dieron tregua en el aniversario del 7-O. Los homenajes a las víctimas del brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2025 quedaron este martes, cuando se cumplen dos años de la masacre, eclipsados ... en distintos países occidentales por los actos organizados para condenar la respuesta de las tropas enviadas por Benjamin Netanyahu sobre Gaza para rescatar a los rehenes y acabar con el movimiento islámico en la Franja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app