ANTIUTOPÍAS

Emanciparnos de la realidad

Los posmodernos nos dejaron sin elementos universales

1984 en 2025

Presidentes contra jueces

Carlos Granés

Carlos Granés

Mirando en retrospectiva, qué optimista fue la década de los ochenta del siglo pasado. Y no lo digo por la jovial liviandad de su música, inevitablemente alegre, así intentara ser sombría, sino por las ideas que se desarrollaron en aquellos años. Entre los filósofos, sobre todo en esa camada que se conoció como los posmodernos ... , se impuso con entusiasmo la idea de que el mundo occidental podía deshacerse de los conceptos de verdad y de realidad. Esas ideas, decían, al igual que la fe cuasi religiosa que habíamos depositado en la razón y en la ciencia, habían creado sociedades monolíticas que aplastaban la diferencia. Lo demostraba la aparición de los 'mass media', que ahora, dándole voz a las identidades marginales, estaban desafiando la linealidad de la historia y la universalidad de la razón.

