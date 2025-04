Cuando se repite que todo es político, hasta lo personal e íntimo, lo que se dice en realidad es que la lectura política puede extenderse hasta la última esquina del universo conocido, y que por tanto da igual lo que ocurra o suceda –la extinción ... de una especie, la erupción de un volcán, el aleteo de una mariposa en Pekín, la nueva película de Clint Eastwood–, porque siempre será posible salir al paso con el manual de instrucciones o de resistencia, así en la tierra como en el cielo.

—Se ha muerto el Papa.

—¿Y era de izquierdas o de derechas?

—¿El Papa?

—No, la muerte.

—Ah, eso depende.

Bolaños posó ante las cámaras para mostrar su dolor y recordar que «el Gobierno de España siempre ha sentido siempre tan cerca su labor y sus valores, especialmente su defensa de la paz, apostando siempre por el diálogo y por la solución diplomática a cualquier tipo de conflicto». Le faltó decir que Bergoglio votaba al PSOE, aunque ese artículo se lo encargaron a 'El país', que trazó las conexiones entre la agenda de Francisco y la de Sánchez. Yolanda Díaz también se sumó a la despedida y a la celebración de lo suyo: «Ha sido un gran embajador del trabajo decente, de la paz, y de la justicia social. Utilizó su posición para impulsar un mundo mejor. Me enseñó que la esperanza nunca defrauda y sus ánimos todavía perduran. Le haremos caso: no aflojaremos».

Javier Cercas, nuevo experto en el Papa, ungido por la vía literaria, escribe en su libro sobre Francisco: «Cabe dudar que en la actualidad existan diferencias sustanciales entre el planteamiento de Bergoglio y el de la socialdemocracia clásica». Lo hace al hilo de la encíclica 'Fratelli tutti', donde el Papa expuso su idea de «civilizar el mercado».

Intentar traducir las palabras de un Papa a la jerga ideológica exige confundir o mezclar interesadamente la actualidad con el presente, el futuro con la eternidad. Es intentar adivinar el paisaje del mundo observándolo por la mirilla de la puerta, cuando al lado tienes una ventana con vistas al mar: pero es tan inmenso…

Con esta fiebre taxonómica, eso sí, se llenan horas de tertulia televisiva, aunque también podrían haber emitido en sesión continua 'The Young Pope' y 'The New Pope', la bilogía de Sorrentino sobre el papado de Jude Law (y de John Malcovich). Ahí queda claro que un Papa se parece más a un artista que a un presidente, porque su terreno es el del misterio y su verbo nunca se ha alejado de la poesía. Por eso Jude Law insiste en verse a sí mismo como una suerte de estrella del rock, sin ejército pero con millones de fieles, con aura. Por eso Francisco llenó la Sixtina de escritores, cineastas y demás creadores para decir: «Ni el arte ni la fe pueden dejar las cosas simplemente como están».