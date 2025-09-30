Suscribete a
La abundancia contra el apocalipsis

«Todos queremos tener un sitio al que llamar casa, y abrir una nevera llena»

Pedro Sánchez, ¿Nobel de Literatura?

La abundancia contra el apocalipsis
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Lo primero que supe de Greta Thunberg es que no volaba y no comía carne y no quería regalos por Navidad: todo era por el cambio climático, para combatirlo. Era 2018 y tenía 16 años, y ya entonces era un referente mundial del activismo. Thunberg ... regañaba a los mayores, a los dirigentes del mundo, por no pensar en el futuro, y a la vez el futuro que dibujaba se parecía mucho a un apocalipsis. El planeta se estaba hundiendo, calentando, rompiendo. Y así nació la ansiedad climática entre una juventud que cada vez tenía menos motivos para pensar en el mañana: para qué, si el aire iba a ser irrespirable. ¿Cómo no iban a estar enfadados? Algunos se sumaron al decrecentismo, que era un 'moonwalk' de la economía y el consumo: había que gastar menos y comprar menos para vivir más, aunque fuera peor. Si había una esperanza esta tenía que ser triste, gris, aburrida, como de novela de posguerra. Su emblema era el caracol. Teníamos que ser caracoles, decían.

