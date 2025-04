Cada vez que citan la ley del 'sólo sí es sí', cuya reforma gozará el día 7 de todas las manipulaciones y demagogias feministas profesionales de la víspera del Día de la Mujer, me acuerdo de José María del Nido. Me parece que fue quien ... puso de moda en España una frase parecida: «sí o sí». Si Del Nido cobrara derechos de autor cada vez que se escribe o se dice lo de «sí es sí», obtendría fondos suficientes como para comprar el Sevilla F.C. como un jeque árabe y hacerse con la perdida presidencia, «sí o sí». Una sola conjunción disyuntiva o una forma del verbo 'ser' dan la delgada línea roja de la diferencia entre ambas chanzas.

Pero entre el 'sí es sí' y el 'sí o sí' (que sería el lema perfecto para los violadores a los que la ley de marras rebaja condenas y pone en la calle) observo que el Gobierno, en sus prisas legislativas y ejecutivas ante las municipales y las generales, está poniendo en práctica otra frase, multiusos. Es la triple negación afirmativa andaluza: «No ni ná». Es sorprendente cómo tres negaciones concatenadas sean la más definitiva de las afirmaciones. La más contundente afirmación que hay en el habla andaluza es una negación. Y triple. De la que dijo el catedrático Pérez Orozco: «Cuando una persona te dice 'no ni ná', no te quepa duda de que es que sí. Es una figura literaria de primera categoría. Tres sílabas que son tres frases y las tres empiezan por la misma letra. Los técnicos lo llaman anáfora, para nosotros es una virguería, es una joya literaria». Y para que lo comprendan mejor, vamos a repasar las desgracias patrias a la luz del 'no ni ná' con unos ejemplos.

La derogación de la sedición y la rebaja de las malversaciones las hizo el Gobierno de prisa para complacer a sus socios catalanes y que Junqueras pudiera presentarse a las elecciones. No ni ná...

Han puesto en manos de los separatistas todos los instrumentos para que puedan volver, impunemente, a querer separarse de España. No ni ná.

El Gobierno ha conseguido dominar al poder judicial, aunque le haya salido rana en las condiciones de inhabilitación de Junqueras para poder presentarse a las elecciones. No ni ná.

Con las protestas sobre el estado de la sanidad pública quieren asegurarse la movilización electoral de la izquierda, con el pretexto de las huelgas y reclamaciones de las batas blancas. No ni ná.

Estando la Sanidad transferida en todas las autonomías, sólo se manifiestan por sus deficiencias en Madrid, Galicia y Castilla y León, regidas por el PP. Y en cambio, ni una sola protesta en las autonomías gobernadas por el PSOE. No ni ná.

La ley de Bienestar Animal hace que te condenen si matas una rata que se ha metido en tu casa, pero en cambio dar muerte a un feto que va a nacer es un irrenunciable derecho de la ley del aborto. No ni ná.

Se trata de controlar el Estado al servicio del Gobierno y de complacer a sus socios del bloque de investidura, incluyendo a los disidentes gubermentales internos de la coalición con Podernos y a los herederos de los liberados asesinos de la ETA, para que Sánchez gane las próximas elecciones y se perpetúe en el poder. No ni ná.