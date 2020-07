El manuscrito de Voynich

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 27/07/2020 23:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El feminismo no defiende rabos. Y esto va a ser lo más claro que voy a escribir. Claro que hay problemas de verdad en España y en el mundo: la enfermedad, la ruina económica, Enrique Ponce en un cocodrilo hinchable (creía que los globos que llevaron a Gonzalo Caballero al hospital iban a ser lo peor que viera alrededor de la figura de un torero, y no). Esto de lo que intentaré hablar ni siquiera tiene la ligereza de las vidas paralelas que suponen el fútbol o el cine. Me refiero a las teorías queer y esas cosas por las que J. K. Rowling es un monstruo del Averno y Amelia Valcárcel una malvada bruja del Oeste terf.

Partimos de

Rosa Belmonte Articulista de Opinión