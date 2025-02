A pasar por el embudo

Cuando en España gobierna el centro-derecha, algo que solo ocurre cada vez que el PSOE deja la economía tiritando, los Ejecutivos conservadores tratan con un mimo exquisito a los creadores autodenominados «progresistas». Recuerdo que cuando Fraga presidía la Xunta los dos literatos nacionalistas gallegos ... en boga se dedicaban a despellejarlo en sañudos artículos y conferencias. Daba igual que los gallegos de carne y hueso le diesen libremente una mayoría absoluta tras otra. Para los dos intelectuales «comprometidos» y nacionalistas lo único relevante es que había sido ministro de Franco, hecho que preventivamente anulaba toda su obra. Pero resulta que a aquellos intrépidos santones les gustaba organizar «congresiños» literarios, cobrar de la TVG, apuntarse a las excursiones culturales a América organizadas por la Xunta. Y ahí desaparecían sus remilgos ideológicos. Sin rubor alguno llamaban a la ventanilla del denostado Fraga y le pedían subvenciones para sus cuchipandas culturales. Lo notable es que se las concedía. ¿Por qué? Pues porque gran parte de la derecha arrastra un complejo de inferioridad ante la izquierda y en la práctica acepta la presunta superioridad intelectual del mal llamado «progresismo» (recuérdese, por ejemplo, el perfil del secretario de Estado de Cultura de Rajoy).

Los Premios Nacionales que está concediendo este año el Ministerio de Cultura se han convertido en el festival del compromiso. El de Narrativa, para Cristina Morales, anarquista y ultrafeminista que aboga por cepillarse nuestra asquerosa democracia. El de teatro, para uno de los fundadores de Animalario, compañía de combate zurdo, ideóloga de la gala del Goya del «No a la guerra» o de una sátira sobre la boda de la hija de Aznar. El de Ensayo recayó en un profesor valioso, Núñez Seixas. Pero por un ensayo que, oh casualidad, denigra el patriotismo español tachándolo de nacionalismo rancio. Ayer, para que no falte de nada, Premio Nacional de Poesía para Pilar Pallarés, enrolada en la facción más disparatada del BNG, un vetusto partido comunista-nacionalista que aboga por la separación de Galicia de España (y que jamás gana unos comicios, porque los gallegos son un pueblo sabio y a diferencia de los catalanes no les da por suicidarse a plazos).

Imaginemos ahora que Cristina Morales escribiese exactamente las mismas novelas, pero que en su vida pública destacase por un rotundo discurso liberal y a favor de la unidad de España. No le caería el Premio Nacional ni en tres vidas. ¿Y si Animalario fuese una compañía satírica que se burlase de la izquierda? No lo olería. ¿Y si la poeta Pallarés en vez de ser del BNG trenzase los mismos buenos versos siendo de Vox? Una apestada. El jurado la vetaría. Parte del problema estriba en el apocamiento de los pensadores y artistas conservadores. Sabedores de que la izquierda manda en sus gremios se tientan la ropa y nadan entre dos aguas. Los jurados de los premios los domina la izquierda. En las universidades manda la izquierda. Las subvenciones culturales las monopoliza la izquierda. Incluso cuando las concede la derecha. La ley del embudo.