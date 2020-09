Testimonios del coronavirus Carta de un exenfermo: «Los avances son lentos después de tener coronavirus» «Cuando me vi en el espejo parecía un náufrago (...) No cuento mi experiencia consciente en UCI por sensibilidad. Vi gente morir menos grave que yo»

Estuve unos días con sudoración nocturna. Uno de ellos, al tomarme la fiebre, vi que tenía 38,5 y fui al ambulatorio, pero no hacían PCR.

Ya una noche me ahogaba y fui al hospital. Allí me hicieron una radiografía y descubrieron que tenía ligera neumonía. Se podía hacer dos cosas, quedarme unos días ingresado o irme a casa con antibiótico.

Si me iba no había PCR, así que accedí a quedarme. Me dio positivo. Me ingresaron a las pocas horas, de madrugada, me pusieron oxígeno.

Tranquilicé a mi mujer, me dieron habitación y por la mañana ya me di cuenta de todo. Era 21 de marzo. Por un altavoz anunciaban que no pasarían las comidas, que nosotros debíamos llevar las bandejas a la puerta y retirarnos. Los médicos y enfermeras llevaban trajes especiales, todo era de terror.

A la tarde hablaba con mi mujer por videollamada cuando se me cayó el móvil de la mano. La muerte vino a buscarme. Llamé a las enfermeras, la habitación se llenó de médicos que me sacaron en volandas para llevarme a la UCI. Alguien acercó el móvil, en el que seguía mi mujer gritando, y yo hice señas de que me iban a poner oxígeno.

Entré en el ascensor y no recuerdo nada más. Entré en parada me reanudaron en UCI y me intubaron. Desperté a los nueve días. Y estuve once más, luego otros seis en una UCI intermedia y diez días en planta.

Me pusieron catéter en yugular femoral y pecho para meter los medicamentos. Contraje una bacteria del tubo, no tenía voz, fiebre de 41 en UCI. Perdí masa muscular, no conocí mis piernas ni mi cuerpo, cuando me vi en el espejo parecía un náufrago.

No cuento mi experiencia consciente en UCI por sensibilidad. Vi gente morir menos grave que yo.

Ya en planta a mi familia le dijeron que me llevarían otra vez a UCI porque mis pulmones no mandaban suficiente oxígeno a los órganos y podía morir. Me repitieron la radiografía. Oré a Dios (soy Pastor protestante). A los tres días el médico me dijo que inexplicablemente todas las lesiones y daños habían desaparecido y oxigenaba bien, tanto que me quitarían el oxígeno durante el día. Caminaba como un viejo, apoyándome y llorando por la paredes y en la cama. Me volvió la voz.

Me dieron el alta a los tres meses. En la revisión con el neumólogo me mostró la placa del Covid y la actual, entonces mis pulmones eran blancos.

Al día de hoy hago 14 minutos de bici estática y ando una hora diaria. No he tenido ninguna secuela, solo dolor de piernas alguna noche. Hay que tener voluntad, porque los avances son lentos después de tener coronavirus. Psicológicamente sí que te castiga más en críticos como yo, pero mi fe me ayudó.

Mi mujer, por su parte, estuvo con neumonia en Ifema y perdió a su padre y a su hermano.

* Miguel Palacios Carbonell vive en Madrid.

