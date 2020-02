Enfoque Muchos socios para un derrumbe Cancelación del Mobile World Congress

Durante los años 2013, 2014 y 2015, la alcaldesa de Barcelona no ha dejado de mostrar en público su oposición al Mobile World Congress, porque esos grandes acontecimientos que tienen su sede en Barcelona «no son sostenibles», según sus propias palabras. Desde luego, es mucho más sostenible organizar congresos pequeñitos de ecología, siempre y cuando no pasen de 150 o 200 personas, y mejor que sean de ámbito estatal, o sea español, para que puedan venir en tren. (Digo de «ámbito estatal» para no ofender la fina sensibilidad sectaria de doña Ada). El inconveniente de este tipo de evento es que no dejan 500 millones de euros en la ciudad, sino entre 4.000 y 6.000 euros.

Los secesionistas catalanes, y

