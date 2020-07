Testimonios del coronavirus Carta de un joven desesperado: «Me paso las noches sin dormir pensando qué va a ser de mí cuando falte mi madre» «Sí, soy otro joven que vuelve a su peor pesadilla: una nueva crisis económica, ahora provocada por la pandemia de coronavirus»

Javier Rodríguez Fuente Vaqueros (Granada) Actualizado: 02/07/2020 07:55h

Sí, soy otro joven que vuelve a su peor pesadilla: una nueva crisis económica, ahora provocada por la pandemia de coronavirus. Tengo 28 años y puedo hablar en nombre de todos los jóvenes de España para decir que nuestra generación está perdida.

Desde que empezó mi vida laboral, poco a poco fui entendiendo que era carne de cañón. Solamente tengo un año de trabajo cotizado, y para eso tuve que necesitar más de cinco contratos.

Me paso las noches enteras sin dormir pensando qué va a ser de mí cuando falte mi madre. Viviendo de las prestaciones, encerrado entre cuatro paredes y viendo pasar el tiempo. Tiempo que no va a volver. Tengo la sensación de que seremos la única generación que compartirá casa con sus padres y con sus hijos.

Piensas, "bueno, el país pondrá medios". Por experiencia propia de una crisis pasada, creo que no se hará nada para remediarlo. Viviremos años de cursos que no llegan y puestos de trabajo que no habrá, solo nos tendrán en cuenta para una cosa: meter un sobre en una urna cada cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar esto?

