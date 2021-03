En una cola de la esperanza

Ángel Expósito SEGUIR Actualizado: 20/03/2021 23:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta semana he vivido una de esas experiencias para toda la vida. He aprendido in situ cómo funciona una de las cientos de colas del hambre que se extienden por toda España y que, sin embargo, no queremos ver.

En la parroquia de San Juan de Dios del barrio de la Uva en Vallecas, el párroco, Gonzalo, me dio la primera lección: «No, no me gusta eso de colas del hambre. Es verdad que estas miles de personas necesitan todo, pero forman una cola de la esperanza. No del hambre. Esta gente recibe solidaridad porque otros la dan. Hacen cola porque tienen esperanza en el futuro».

Y en estas que me vibra el móvil... Me detengo en la noticia urgente