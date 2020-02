Editorial ABC Habla el Rey, los separatistas insultan... y el presidente calla ERC o EH Bildu critican al Rey no sólo porque son antimonárquicos, sino porque son antiespañoles y saben que la Corona es la institución que hoy vertebra la unidad nacional

ABC Actualizado: 04/02/2020 04:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El discurso del Rey Felipe VI en la sesión de apertura de las Cortes Generales fue una defensa encendida de la convivencia y la concordia entre españoles, mensaje que resulta tristemente necesario renovar en estos momentos en que la fractura política amenaza con convertirse en fractura social, aunque en Cataluña esa fractura en la sociedad ya es una realidad. «España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos», afirmó el Monarca, quien añadió, en ese sentido, que eso es «lo que ha querido la sociedad española desde hace más de cuarenta años, así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece». Porque como insistió ayer Don Felipe «concordia, reconciliación, entendimiento, respeto y, por supuesto, libertad» son palabras (al final convertidas en obras) que hace más de cuarenta años resonaron como nunca antes en nuestro país y superaron las divisiones, los enfrentamientos y las imposiciones».

Semejante apelación a la normalidad constitucional por parte del Jefe del Estado fue recibida con un larguísimo aplauso por parte de diputados y senadores, con la única excepción de algunos parlamentarios podemitas, dato no baladí pues hablamos de un partido al que Sánchez ha metido en el Gobierno de España. Ese mensaje es incomprensible para el separatismo presente en el Parlamento. Los portavoces de Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, EH Bildu y la CUP no sólo no asistieron a la solemne apertura de las Cortes Generales, sino que hicieron una declaración insultante -la enésima- contra la Monarquía. Bastaría repasar la fotografía de Gabriel Rufián y compañía cargando contra Felipe VI para despachar su charlatanería como un exabrupto de marginados políticos. Sin embargo, sus pactos privilegiados con el PSOE han convertido a estos fanáticos del nacionalista antidemocrático en protagonistas que condicionan la vida institucional de España. El problema no lo tienen sujetos de quienes nada positivo se puede esperar para el bien común de los españoles, sino del Partido Socialista que, llamándose español, pacta con quienes se sitúan abiertamente en la ilegalidad, la ruptura de España y la apología del terrorismo.

Una distancia enorme separa la altura del discurso de Don Felipe, que de nuevo dictó una lección de Estado en las Cortes, de la pesada monserga maleducada, y de hondura tardo-adolescente, de los separatistas. Las palabras del Rey supusieron asimismo una reivindicación de las virtudes de aquel formidable y exitoso proceso llamado Transición, y suponen un recado para esa parte de la política (que hoy hasta pisa moqueta ministerial) que denosta aquel ejemplar momento político con el que España asombró al mundo.

El Gobierno de la Nación no sólo es el responsable de la dirección política del país. También es el responsable de liderar las respuesta necesarias para defender las instituciones democráticas y la primera de estas instituciones es la Corona, que encarna por mandato constitucional la unidad y permanencia del Estado. Y ayer, en un acto de tan extraordinario simbolismo como es la solemne apertura de las Cortes, el Ejecutivo de Sánchez calló, de manera vergonzante, ante el insulto y desprecio previos de los separatistas al jefe del Estado. Es un error creer que partidos como ERC o EH Bildu critican a Felipe VI sólo porque son antimonárquicos. Critican al Rey porque son antiespañoles y porque saben que la Corona es la institución que hoy vertebra la unidad nacional, abandonada por el PSOE como el principal activo de la convivencia entre españoles. Por eso, el Gobierno obsequió con su silencio los insultos de los separatistas el Rey, con la misma actitud sumisa con la que Pedro Sánchez obedeció a Gabriel Rufián para convocar de nuevo la llamada «mesa de diálogo» con el Ejecutivo catalán después de que el presidente afirmara que la aplazaba hasta después de las autonómicas. Lo malo, además, es que no es la primera vez que el líder socialista calla ante la verborrea insultante de los secesionistas contra Don Felipe. Ya ocurrió en la sesión de investidura.

Quien, como Sánchez, tanto debe al separatismo no puede al mismo tiempo actuar lealmente como presidente del Gobierno de España, salvo para mantener secuestrada esta institución por mero afán personal de poder y para que el separatismo se sirva en la barra libre que se le ofrece para derogar el régimen constitucional de 1978. Cuando insultan al Rey, van a por España y la Constitución.