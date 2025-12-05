Suscríbete a
ABC Premium
Mundial 2026
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

El tiempo justo

María Bretón, experta en marketing: «La retirada de España de Eurovisión es un error estratégico grande, entre otras cosas por la publicidad que da al país»

Joaquín Prat ha abierto debate con una especialista en comunicación e imagen y con un 'eurofan' que ya tenía preparado el viaje a Viena para asistir al festival en su edición de 2026: «La política no debería influir en esto».

¿Estás de acuerdo con la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión?

Ana Rosa opina sin filtros, y con 'pulla' incluida al presidente de RTVE, de la retirada de España de Eurovisión

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

'El tiempo justo'
'El tiempo justo' telecinco

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

María Bretón, especialista en marketing y comunicación, ha dado su visión sobre lo que podría suponer que España no acuda al próximo Festival de Eurovisión. Lo ha hecho en 'El tiempo justo' (Telecinco), hablando alto y claro sobre la decisión que ha tomado ... RTVE y que se ha dado a conocer en estos días: «Es un error estratégico muy grande que España no acuda». Sobre lo que hay tras esto, refiere «la campaña de publicidad tan enorme que supone para la imagen del país, un aumento importante además del turismo, el poder proyectar la cultura y el talento español ante tanta gente, con tanta audiencia».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app