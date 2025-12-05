María Bretón, experta en marketing: «La retirada de España de Eurovisión es un error estratégico grande, entre otras cosas por la publicidad que da al país»

María Bretón, especialista en marketing y comunicación, ha dado su visión sobre lo que podría suponer que España no acuda al próximo Festival de Eurovisión. Lo ha hecho en 'El tiempo justo' (Telecinco), hablando alto y claro sobre la decisión que ha tomado ... RTVE y que se ha dado a conocer en estos días: «Es un error estratégico muy grande que España no acuda». Sobre lo que hay tras esto, refiere «la campaña de publicidad tan enorme que supone para la imagen del país, un aumento importante además del turismo, el poder proyectar la cultura y el talento español ante tanta gente, con tanta audiencia».

Para tratar al respecto, Joaquín Prat ha hablado con otra de las partes implicadas en relación a este tema, los españoles que viven con especial ilusión el evento, que organizan su escapada con tiempo para presenciar la gala y que ya tienen billetes, alojamientos y cuanto es necesario para estar en Viena en 2026. Es el caso de Juan Pedro, que se ha mostrado muy molesto con lo sucedido: «Ya llevo un desembolso cercano a los 3.000 euros y no es una noticia agradable enterarme de esto, para los que nos gusta el festival y preparamos con antelación esa escapada con los amigos y la familia».

Joaquín Prat ha querido conocer la opinión de este ciudadano sobre lo que ha sucedido y los motivos que han llevado a RTVE a tomar la decisión. Jose Miguel ha sido claro al respecto: «Hace años habría dicho otra cosa pero ahora sí veo que es una decisión política sin más, un paso dado por parte del Gobierno para tapar otros temas. No se hace con eventos como los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. RTVE tiene derechos de emisión y no creo que se planteen si van a emitir o no porque haya equipos israelíes o deportistas y atletas de Israel y es lo que no entiendo ni me parece».

Sea como fuere, este 'eurofan' tiene claro que seguirá adelante con los planes. «Vamos con los amigos y nos juntamos todos allí. Lo pasamos genial, la verdad, conocemos a personas de otros países y lo disfrutamos al máximo», ha referido. Viajará así a Viena con su bandera de España, aunque no sabe si podrá meterla en el estadio porque «se que solo dejan banderas de los países que sí participan en el festival, así que a ver qué pasa finalmente».