El prototipo del Citroën DS y «el affaire L'Auto-Journal»

Un dueño de gasolinera curioso, una llamada de teléfono, unos periodistas apostados a la caza de un prototipo

Denuncias, investigaciones, detenciones, libertad de prensa frente a secretos industriales…

La historia del extraordinario Citroën DS tiene un curioso prologo
La historia del extraordinario Citroën DS tiene un curioso prologo

Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

Es el mes de marzo de 1952. Un camión Citroën P45 con la caja cubierta se detiene a repostar en una gasolinera de Draguignan, en el departamento del Var en, la región de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Al dueño de la gasolinera le gustan ... los coches…, y no resiste la curiosidad.

