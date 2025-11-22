Suscribete a
George Paulin: el trágico destino de un niño que amaba dibujar automóviles

De Peugeot a Bentley, pasando por Delage, el diseño algunos de los más bellos e ingeniosos automóviles de la historia se debe a este protésico dental que terminó dando su vida por Francia

El sistema Eclipse, obra de Paulin, que permitía al Peugeot 402 ser coupé de techo duro y descapotable al tiempo
Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

Georges Paulin nació en 1902 en París. De pequeño ya le apasionaba dibujar, una pasión que ha de abandonar tras la muerte de su madre, después del bombardeo de París por las fuerzas alemanas en la I Guerra Mundial (1914-18).

Se pone a trabajar ... como protésico dental y reanuda sus estudios con el objetivo de convertirse en dentista.

