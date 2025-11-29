Suscribete a
ABC Premium

Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo

En el año 1965, SEAT lanzaba el 1500 familiar, una historia que nos lleva a cinco años antes, con su antecesor el 1400 C familiar

Sesenta años después su sucesor es el León Sportstourer

Las líneas de este modelo concebido por Dante Giacosa llevan los trazos de Battista Pinin Farina
Las líneas de este modelo concebido por Dante Giacosa llevan los trazos de Battista Pinin Farina Seat Históricos

Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

En el año 1960, aquel en que sonaba en la radio el Dúo Dinámico cantando «Quince años tiene mi amor», en SEAT lanzan e l1400 C, en realidad la carrocería del italiano Fiat 1800/2300 de seis cilindros (presentado en el Salón de Ginebra de ... 1959), al que los responsables de la marca española montaron el motor cuatro cilindros, de 1.394 cc y 58 CV del 1400 B.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app