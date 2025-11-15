Suscribete a
Prototipo 754 T7, un automóvil clave en la historia de Porsche

En noviembre de 1960, hace ahora sesenta y cinco años, realiza sus primeras pruebas un prototipo creado por el joven «Butzy» Porsche

Destinado a suceder al 356, no satisface a su padre, Ferry Porsche, y termina guardado en una nave. Pero marcará un antes y un después en la firma de Stuttgart

El prototipo T7, obra de Butzy Porsche, rodará por vez primera en noviembre de 1960
Santiago de Garnica Cortezo

Valladolid

A principios de los años sesenta, Porsche no cuenta más que con un modelo en su gama, el 356, derivado estrechamente del Volkswagen Beetle o Escarabajo. Presentado en 1948, ha ido evolucionando con los años de forma evidente para responder a una clientela cada vez ... más exigente. Su carrocería se ha refinado, es más estable y cómodo gracias a la evolución de sus suspensiones, y también, más potente: de los 40 CV iniciales ha pasado a 90 CV, e incluso llegará a los 130 CV con el 356 B Carrera de 1961.

