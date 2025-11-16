Suscribete a
Este es el León con tracción delantera más potente fabricado hasta la fecha

Fruto del éxito mundial de Cupra en las carreras de turismos, el nuevo León VZ TCR lleva el auténtico espíritu de los circuitos a la calle

Cupra León VZ TCR
Cupra León VZ TCR P.F.

N.S.

Madrid

Cupra vuelve a superar los límites del rendimiento y el diseño con la presentación del León con tracción delantera más potente: el nuevo Cupra León VZ TCR. Se trata de una atrevida reinterpretación del modelo compacto de la marca, que rinde homenaje al Cupra León ... VZ TCR de carreras, un coche que compite y gana en campeonatos de todo el mundo.

